Nikkei: Япония установит механизм консультаций с ОПЕК для обеспечения энергобезопасности

По информации газеты, организация и японский МИД будут проводить обмены между своими сотрудниками

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Токио договорился с руководством Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о формате регулярных консультаций на высоком уровне для обеспечения энергетической безопасности Японии, зависящей от поставок энергоресурсов из государств Ближнего Востока. Об этом сообщила в среду газета Nikkei.

По ее данным, встречу на этот счет провели в Вене, где находится штаб-квартира ОПЕК, парламентский заместитель главы МИД Японии Кэй Такаги и генсек организации Хайсам аль-Гайс. Они договорились, в частности, что высокопоставленные официальные лица обеих сторон будут проводить несколько встреч в году. Как ожидается, ОПЕК и МИД Японии будут проводить обмены между своими сотрудниками.

"Диалог между странами, добывающими нефть, и странами, потребляющими ее, взаимовыгоден. Нам необходимо вывести наше сотрудничество с ОПЕК на новый уровень", - сказал Такаги газете Nikkei.

ОПЕК имеет схожий формат консультаций с Китаем и Индией.