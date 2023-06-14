Собянин: программа поточных поручительств помогает развиваться московскому бизнесу

Как сообщил мэр столицы, ею воспользовались более 1200 местных компаний

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Программой поточных поручительств для кредитования с сентября воспользовались более 1 200 московских компаний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в среду.

"Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем по кредитам и банковским гарантиям, когда у предпринимателя не хватает средств для залога", - отметил мэр столицы.

Собянин пояснил, что предприниматель получает кредит сразу после решения банка, без проведения дополнительной оценки.

Также мэр рассказал, что сегодня поточные поручительства - одна из самых эффективных мер финансовой поддержки бизнеса. "Один рубль, вложенный государством в фонд, привлекает в экономику малого и среднего бизнеса 34 рубля", - отметил Сергей Собянин.