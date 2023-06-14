Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ пять соглашений с иностранными инвесторами

Предполагается, что реализация проектов позволит создать около 700 рабочих мест

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская область планирует заключить пять инвестиционных соглашений с иностранными компаниями в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), совокупный объем инвестиций в результате реализации проектов по этим соглашениям составит около 5 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС в среду зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На площадке ПМЭФ-2023 Московская область подпишет пять инвестиционных соглашений с иностранными компаниями. Плановый объем инвестиций по этим проектам - порядка 5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать около 700 рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала она.

Зампред пояснила, что соглашения будут заключены с компаниями из Белоруссии, Китая, ОАЭ и Турции. Проекты будут реализованы в логистике, пищевой промышленности, в частности, в сфере производства безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Один из проектов планируется реализовать в химической отрасли, еще один - в сфере производства лекарственных средств.

"Помимо подготовленных соглашений, у нас запланированы встречи с иностранными инвесторами, которые приехали на ПМЭФ по итогам роуд-шоу Московской области в Турции в ноябре 2022 года и в Индии в апреле 2023 года. Поэтому мы рассчитываем на новые инвестпроекты с иностранным участием у нас в регионе", - добавила зампред.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.