В Белгородской области порядка 34 тыс. жителей приграничных районов получили выплаты

Речь идет о помощи в размере 10 тыс. рублей людям, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны украинских военных

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили порядка 34 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день 34 тыс. жителей городов и сел, которые пострадали, получили уже единоразовую выплату в 10 тыс. рублей. Нам нужно еще несколько дней для того, чтобы, совместив базы данных, проверить и направить точно адресату государственную поддержку", - написал глава региона.

По его словам, не могут получить выплату жители Шебекино, которые прописаны в других местах. "По закону федеральные деньги перечисляются только жителям пострадавших районов с пропиской. Понимаем, что это несправедливо, обиды очень много, но тоже понимаем, что жители потеряли на сегодняшний день временно свои дома и нужно им помогать. Приняли вчера решение на заседании правительства Белгородской области составить отдельный реестр и найти возможность решить вопрос оказания помощи уже из других источников", - сказал Гладков.

Для того чтобы получить выплату, жителям нужно будет написать заявление, форму которого власти опубликуют в среду, 14 июня, в соцсетях. "Постараемся проверить данные - посмотрим, к какой больнице вы были приписаны, пользовались ли ваши дети услугами детских садов, ходили ли в школы. Если все подтвердится, то мы решим этот вопрос", - добавил губернатор.