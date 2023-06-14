Минтранс считает возможным создание единого счета для оплаты парковок и штрафов

Первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк призвал к проработке этой идеи

МОСКВА, 14 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Идею создания в России единого счета автомобилиста для оплаты парковок и штрафов стоит проработать. Об этом говорится в ответе первого замминистра транспорта РФ Андрея Костюка на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева ("Новые люди"). Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В конце марта Ткачев направлял обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести единый счет автомобилиста для оплаты парковок и штрафов. Тогда парламентарий обратил внимание на то, что в России ежегодно платными городскими парковками пользуются более 5 млн граждан. При этом существующая система оплаты парковок представляется несовершенной, что приводит к несправедливому списанию денег якобы за отсутствие оплаты парковки, указал тогда Ткачев.

"В части возможности создания "единого счета автомобилиста", с которого автоматически будет списываться плата за городские парковки в соответствии с установленным тарифом, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщаем об отсутствии принципиальных возражений. Вместе с тем данное предложение требует дополнительной проработки по организационной и технической реализации", - указано в ответе Костюка.