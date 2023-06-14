СМИ: стоимость ж/д маршрута в рамках китайско-пакистанского коридора выросла вдвое

Она составила $13 млрд, пишет газета Dawn со ссылкой на источник

ИСЛАМАБАД, 14 июня. /ТАСС/. Стоимость проходящего по территории Пакистана железнодорожного маршрута Main Line 1 (ML-1, "Главная ветка - 1"), строительство которого ведется в рамках реализации проектов Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), выросла с $6 до 13 млрд. Об этом в среду сообщила газета Dawn со ссылкой на источник.

Согласно изданию, соответствующие расценки были оглашены во вторник в ходе правительственного совещания по теме развития железных дорог Пакистана. Увеличение стоимости ML-1, подразумевающего модернизацию железнодорожных путей от Карачи до Пешавара, нынешние власти связывают с задержками в реализации проекта в период работы предыдущего правительства исламской республики.

Китай - главный инвестор КПЭК - пока не подтвердил направление финансирования для ML-1, в связи с чем пакистанская сторона намерена начать реализацию первой фазы проекта от Карачи до Суккура за счет собственных ресурсов.

КПЭК является частью китайской инициативы "Один пояс - один путь", предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с использованием китайского и зарубежного капитала. Создание этого экономического коридора призвано придать импульс развитию экономической и транспортной инфраструктуры Пакистана путем строительства современных транспортных сетей, реализации энергетических проектов и формирования особых экономических зон, а также обеспечить железнодорожную доставку грузов из Китая в порт Гвадар для дальнейшей транспортировки морем в Африку и Западную Азию.