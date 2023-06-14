14 июня, 05:18
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" сообщили о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС на 15 июня

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа не стал уточнять причины такого решения

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, ожидавшийся в среду, переносится на четверг, 15 июня. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Миссия переносится на сутки", - сказал он, не уточнив причины.

Ранее несколько СМИ сообщали, что визит Гросси на ЗАЭС состоится в среду. 13 июня глава МАГАТЭ посетил Киев. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на станцию, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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