Суд в США временно заблокировал сделку по поглощению Activision компанией Microsoft

Слушание по этому делу назначили на следующую неделю, сообщило агентство Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Суд в США временно заблокировал сделку по приобретению корпорацией Microsoft крупного американского разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, суд удовлетворил ходатайство Федеральной торговой комиссии (ФТК) США по блокированию сделки и назначил слушание по этому вопросу на следующую неделю. Как отмечает агентство, без этого судебного решения корпорация могла закрыть уже в эту пятницу сделку на сумму около $69 млрд.

По словам судьи, временная блокировка "необходима для сохранения статуса-кво, пока жалоба находится на рассмотрении".

Ранее в понедельник ФТК обратилась в суд с требованием заблокировать эту покупку. Власти США опасаются, что заключение сделки, которая может стать крупнейшей в индустрии видеоигр и в истории Microsoft, грозит снижением конкуренции.

В мае 2023 года сделку по приобретению Activision Blizzard корпорацией Microsoft одобрила Еврокомиссия. В свою очередь Управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, СМА) Соединенного Королевства сделку заблокировало.

В январе 2022 года Microsoft объявила о планах по приобретению за $68,7 млрд одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc. Федеральная торговая комиссия США пообещала попытаться заблокировать сделку, так как в случае ее реализации Microsoft получит возможность подавить конкурентов игровых консолей Xbox. Американский регулятор посчитал, что Microsoft сможет манипулировать ценами на продукцию Activision Blizzard, что нанесет ущерб качеству выпускаемых игр.