Паром "Адмирал Истомин" вышел на линию после ремонта

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Паромное сообщение через Севастопольскую бухту восстановили спустя месяц. Паром "Адмирал Истомин" вышел на линию после ремонта, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Накануне исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено и исполняющий обязанности директора департамента транспорта Станислав Таматаев получили выговоры от губернатора за систематические нарушения сроков вывода паромов на линию.

"Паром "Адмирал Истомин" вышел на линию в 07:30 с площади Захарова в Артбухту", - написал он.

Паромное сообщение через Севастопольскую бухту было прервано более месяца назад, когда после выхода на линию судно "Адмирал Лазарев" село на мель, а паром "Адмирал Истомин" находился на ремонте.

5 июня губернатор Михаил Развожаев поручил завершить все ремонтные работы со сломавшимся ранее паромом "Адмирал Истомин" в течение двух дней и 8 июня выпустить судно на линию. Ремонт севшего на мель парома "Адмирал Лазарев" планировали завершить к 15 июня.