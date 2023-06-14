Российские банки в 2023 году могут выдать ипотечных кредитов на рекордные 6 трлн рублей

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что основными драйверами продаж станут активный рост интереса к частному строительству, а также реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российские банки в этом году могут выдать ипотечных кредитов на сумму более 6 трлн рублей, больше значений рекордного для рынка 2021 года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ пересмотрел прогноз по динамике рынка ипотечного кредитования в 2023 году. По новой оценке банка, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Это почти на треть превзойдет результат прошлого года и в пределах 10% - рекордные продажи 2021 года. Таким образом, ипотечный сегмент в России полностью восстановится", - сказал банкир.

По оценке ВТБ, за январь - июнь 2023 года банки выдадут населению на покупку недвижимости около 2,9 трлн рублей, это более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% - рекордного 2021 года. При этом портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей, отметил топ-менеджер.

По словам Печатникова, основными драйверами продаж станут активный рост интереса к частному строительству, а также реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья. "При этом в результате ухода от так называемых околонулевых программ в 2023 году спрос заемщиков к новостройкам "охладится", а основным интересом будет пользоваться вторичная недвижимость, где стоимость квадратного метра сейчас более доступна", - добавил он.

Сам банк в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% - рекордного 2021 года.

Говоря о прогнозах на 2023 год, Печатников также отметил, что объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей. Сам банк традиционно планирует расти быстрее рынка, стремясь увеличить свой портфель привлеченных средств в пределах 10%, уточнил банкир.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.