Первый зампред правления банка Кирилл Царев отметил, что их прогнозируемый объем составит 3,8 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сбер ожидает роста выдач ипотечных кредитов в 2023 году на 46%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ-2023.

Сбер прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8 трлн рублей - существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6 трлн рублей. Таким образом, мы ожидаем роста выдач на 46% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Если говорить о количестве, то в этом году мы ожидаем выдачи около 1,2 млн кредитов, это рост на 43% в сравнении с 2022 годом, когда было выдано 822,5 тыс. ипотек. Прогноз темпов роста ипотечного портфеля жилищных кредитов Сбербанка за 2023 год составит 25% против почти 18% в 2022 году", - сказал он.

Царев отметил, что средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился на шесть лет - с 18 до 24 лет. "Тенденция интенсивного роста среднего срока ипотеки продолжается с 2019 года. При этом выплачивают ипотечный кредит клиенты Сбера гораздо быстрее, средний срок выплаты составляет в среднем 4,25 года", - сказал он.

Топ-менеджер Сбера также сообщил, что прирост рублевого портфеля пассивов банка за май 2023 года составил более 400 млрд рублей, что даже больше аналогичного роста за апрель. По его словам, в целом с начала года портфель увеличился почти на 800 млрд и составил 19 трлн рублей, а к концу года портфель рублевых пассивов превысит 20 трлн рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.