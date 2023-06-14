ЦРПТ планирует заключить ряд соглашений с представителями госорганов и бизнеса на ПМЭФ

Соглашения планируются в сфере здравоохранения, снижения уровня контрафакта и фальсификата на рынках маркируемой продукции и защиты граждан, а также популяризации ответственного потребления

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) планирует заключить ряд соглашений с представителями госорганов, региональных властей и бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ, выступающего оператором системы маркировки товаров.

"На форуме мы планируем подписать четыре значимых соглашения с представителями госорганов, региональных властей и бизнеса. Они будут направлены на дальнейшее обеление рынков маркируемой продукции", - рассказали в пресс-службе.

В тексте отмечено, что одно соглашение планируется в сфере здравоохранения, два будут направлены на снижение уровня контрафакта и фальсификата на рынках маркируемой продукции и защиту граждан, и еще одно - на популяризацию ответственного потребления и расширение общественного контроля.

В пресс-службе уточнили, что подробнее про развитие цифровой маркировки представители ЦРПТ расскажут во второй и третий день форума на сессиях "Борьба с контрафактом как общее дело всей страны" и "Цифровая точка роста: как маркировка меняет бизнес-климат".

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.