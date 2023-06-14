В Москве инвестиции в проекты развития территорий составят 8 трлн рублей

Благодаря реализации 188 проектов комплексного развития территорий в Москве появится более 570 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти 200 проектов комплексного развития территорий находятся на разных стадиях реализации в Москве, инвестиции в них составят 8 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Там напомнили, что с 2020 года в столице реализуется программа комплексного развития территорий. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой - жильем, социальными объектами, рабочими местами.

"По программе комплексного развития территорий в Москве планируется преобразовать 188 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Объем вложений в их редевелопмент составит 8 трлн рублей. На месте неиспользуемых, заброшенных участков, а также территорий с устаревшими объектами будет построено более 35 млн кв. м недвижимости. По предварительным подсчетам, больше 1 трлн рублей в текущих ценах ежегодно будет поступать в городской бюджет после реализации всех проектов", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что благодаря реализации 188 проектов комплексного развития территорий в Москве появится более 570 тыс. новых рабочих мест.

"На этих площадках планируется возвести более 14,5 млн кв. м жилья и столько же общественно-деловых объектов. Среди них не менее 48 спортивных комплексов, свыше 100 образовательных и медицинских учреждений. Еще 6 млн кв. м предусмотрены под современные производства и технопарки", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.