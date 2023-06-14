Кабмин направит регионам более 668 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель

В правительстве отметили, что это расширит фонд земель сельскохозяйственного назначения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым 32 региона в 2023 году получат более 668 млн рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Об этом в среду сообщается на сайте правительства.

"Ряд регионов в 2023 году получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Распоряжения о перераспределении на эти цели более 668 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены 32 регионам. Среди них - Краснодарский край, Тамбовская область, Дагестан и Северная Осетия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства позволят провести в регионах мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, по расчистке земель от древесной и травянистой растительности. Это расширит фонд земель сельскохозяйственного назначения, что обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны.

Уточняется, что работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель программы - вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.