Оператор СПГ-терминала в Клайпеде до 2030 года инвестирует в свои проекты €300 млн

Как отметила компания, 45% от этой суммы будет инвестировано в создание новой инфраструктуры по перегрузке энергоресурсов и их хранению

ВИЛЬНЮС, 14 июня. /ТАСС/. Предприятие Klaipеdos nafta, являющееся оператором терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском государственном морском порту Литвы, до 2030 года инвестирует в свои проекты €300 млн. Об этом компания сообщила в среду на своем сайте.

"Вступила в силу долгосрочная стратегия деятельности предприятия, рассчитанная на период до 2050 года. Согласно этому документу, до 2030 года на проекты развития предстоит направить €300 млн", - отмечается в сообщении.

Как отметила компания, 45% от этой суммы будет инвестировано в создание новой инфраструктуры по перегрузке энергоресурсов и их хранению.

Значительное внимание в долгосрочной стратегии уделено зеленому курсу. "Целью в этом направлении является выход к 2030 году на качество работы, которое было бы полностью нейтрально по отношению к климату", - сообщили в Klaipеdos nafta.