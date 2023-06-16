Сессия "Стратегический диалог: технологическое развитие". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

На полях Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Стратегический диалог: технологическое развитие". Участники дискуссии обсуждают, как избежать просчетов в эпоху быстро меняющейся ситуации в России и мире, какие атрибуты должна иметь система научно-технологического прогнозирования и какие наборы данных, источники и методы сбора для прогнозирования необходимы.

В сесссии принимают участие президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков, профессор, академик Российской академии наук, директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун, директор дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефти" Антон Думин, исполнительный директор группы компаний "ЭФКО" Сергей Иванов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель совета директоров АО "Аналитический центр", член совета по внешней и оборонной политике Илия Димитров, директор центра цифровых технологий "Санкт-Петербургского горного университета" Юрий Жуковский, директор "Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко" Александр Зудин, директор, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Модератором выступает помощник президента Андрей Фурсенко.