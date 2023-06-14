В Петербурге для гостей ПМЭФ подготовили культурную программу из 50 событий

Гости форума и горожане смогут посетить музеи, оперу и балет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Культурная программа Петербургского международного экономического форума включает более 50 мероприятий, которые смогут посетить гости форума и горожане. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Всего в культурной программе форума более 50 мероприятий. Акцент сделан на двух темах. Это 320 лет со дня основания нашего города и Петербург как культурная столица СНГ. Выбор большой, каждый участник форума сможет найти для себя что-то интересное. Любителей современного искусства ждет выставка в Манеже. В Кронштадте состоится ставший уже традиционным фестиваль "Паруса Кронштадта". На 16 июня назначен губернаторский прием во дворах Капеллы, вечером того же дня - концерт на Дворцовой площади для участников форума и всех петербуржцев", - сказал губернатор.

У гостей ПМЭФ будет возможность посетить в Петербурге музеи, оперу и балет. В Михайловском театре их ждет гала-концерт с участием ведущих солистов театра и приглашенных звезд мирового уровня. Мариинский театр приурочил к ПМЭФ-2023 выход очередной премьеры - оперы Моцарта "Похищение из сераля", которая состоится 18 июня.

В Большом зрительском фойе Основной сцены БДТ им. Г. А. Товстоногова откроется выставка фотографий итальянского журналиста Джорджо Бьянки о жизни простых людей Донбасса.

"Визит большого числа зарубежных гостей - хорошая возможность донести до мирового сообщества правдивую информацию о позиции России в украинском конфликте, объяснить, почему наш президент принял решение начать специальную военную операцию. 14 июня в БДТ откроется выставка известного итальянского художника и режиссера-документалиста Джорджо Бьянки. За последние годы он много раз бывал на Донбассе, собрал много интересных фото- и видеоматериалов", - сообщил Беглов.