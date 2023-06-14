Беглов заявил, что Петербург готовится к возобновлению китайского турпотока

Наиболее интересны для города Индия, Китай, большой Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, рассказал губернатор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сфера гостеприимства Санкт-Петербурга готовится к возобновлению китайского турпотока и учитывает перспективы увеличения числа туристов из других стран Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор города Александр Беглов.

"Дальнейшее развитие туристической отрасли Петербурга будет во многом зависеть от зарубежных гостей. Наиболее интересны для нас Индия, Китай, большой Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Их население совокупно превышает 3,4 млрд человек. Потенциал увеличения турпотока оттуда очень серьезный. За последние десятилетия там сформировался мощный средний класс. Для нас очень важно, чтобы первые же туристы увозили в Азию и на Ближний Восток самые благоприятные впечатления о Петербурге, качестве обслуживания, нашем дружелюбии и гостеприимстве", - отметил губернатор.

По словам Беглова, ближайшие планы увеличения зарубежного турпотока в Петербург связаны с Китаем. "Ожидаем возобновления безвизового обмена для групповых поездок в рамках межправительственного соглашения. Первая после пандемии группа организованных туристов из Китая побывала в Петербурге в феврале. Мы готовим городскую сферу гостеприимства к возобновлению китайского турпотока", - сообщил он.

В перспективе власти города ожидают, что будет расти число поездок в Петербург из Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции.

В Петербурге в прошлом году открылся Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства, который сотрудничает с профильными вузами и представителями туристского бизнес-сообщества из дружественных стран. Это позволило запустить новую модель подготовки и переподготовки кадров. "Они помогают профильным специалистам - сотрудникам турфирм, отелей, музеев, гидам-переводчикам, экскурсоводам - перестроиться на менталитет восточных гостей, учитывать их культурные особенности, гастрономические предпочтения и другую специфику и сделать их пребывание на берегах Невы максимально комфортным", - сказал губернатор Петербурга.

По его оценке, туристическая отрасль в Петербурге восстанавливается хорошими темпами после спада во время пандемии, даже с учетом западных санкций. "Въездной турпоток в наш город в 2022 году превысил 8 млн человек. По сравнению с 2019 годом по численности он восстановился на 77%. Подавляющее большинство гостей - 96,7% - наши сограждане. Они обеспечили Петербургу рост числа занятых в туриндустрии, включая сегменты гостиничной и санаторно-курортной деятельности - от 5 до 15% за прошлый год. В этом году позитивный тренд продолжается: в первом квартале Петербург принял на 37% больше гостей, чем год назад", - сообщил Беглов.