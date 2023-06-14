На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать электромобиль класса B+

Процесс оформления имущества бывшего завода Toyota еще не завершен, уточнил губернатор Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует выпускать электромобили класса B+ и легкие коммерческие электромобили на единой платформе E-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Кроссовер - только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые предполагается создать на единой платформе. В планах концерна - городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также "гибриды", использующие газ или водород", - сказал он.

Беглов также отметил, что процесс оформления имущества бывшего завода Toyota еще не завершен.

"Необходимую поддержку и содействие новому владельцу, концерну "Алмаз-Антей" в лице Обуховского завода, город обеспечил. Ждем выхода постановления правительства России", - добавил Беглов.

В феврале текущего года генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников сообщал ТАСС, что на бывшем заводе Toyota серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года. Е-Neva будет сертифицирована в 2026 году. Ориентировочная цена электромобиля - 2,5 млн рублей.

Как сообщал ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который в марте был передан государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", может перейти под управление концерна ВКО "Алмаз-Антей" до конца 2023 года.