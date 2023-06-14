В ДНР анонсировали начало строительства жилья в рамках льготной ипотеки

Застройщики завершили подготовительные работы, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Сергей Мушенко

ДОНЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Строительство жилья в рамках льготной ипотеки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) начнется в ближайшее время, застройщики завершили подготовительные работы. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Сергей Мушенко.

"В ближайшее время в республике ожидается строительство нового жилья в рамках программы льготной ипотеки. В настоящее время застройщики завершили подготовительные работы и готовы приступить к строительству нового жилья на пяти площадках в Мариуполе. Суммарная площадь застройки - более 14 га", - сказал замминистра.

По его словам, новый жилищный комплекс более чем на 1 тыс. квартир планируют построить на проспекте Металлургов. Это будут многоэтажные дома на 12, 14 и 16 этажей. Кроме того, новые дома появятся на проспектах Нахимова и Мира.

Всего под программу льготной ипотеки администрации населенных пунктов республики выделили 112 земельных участков. До конца июня строители планируют приступить к возведению первых таких жилых объектов.

Поручение о льготной ипотеке для новых регионов дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2022 года. Постановление правительства о запуске этой программы вступило в силу с 1 января 2023 года.