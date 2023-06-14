FT: ЕС выделил Huawei €3,89 млн для технологических разработок Horizon Europe

По данным издания, компанию задействовали в 11 проектах, финансируемых Брюсселем

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Евросоюз выделил Huawei €3,89 млн на разработку технологий связи нового поколения для научно-исследовательской программы Horizon Europe, несмотря на введенные ранее ограничительные меры в отношении китайской корпорации. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

По данным издания, Huawei задействована в 11 проектах, финансируемых Брюсселем. Компания поставляет ЕС в том числе оборудование и платформы искусственного интеллекта для исследований. Подобное сотрудничество показывает, что "Европа в ближайшее время не сможет отказаться от [работы] с Huawei", отмечает Financial Times.

В 2020 году Брюссель опубликовал рекомендации по исключению поставщиков оборудования, таких как Huawei, из цепочек поставок для создания 5G-сетей на территории сообщества. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, на текущий момент лишь треть стран-членов придерживается этих предписаний. Великобритания под давлением США также отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией в создании инфраструктуры 5G на территории королевства.