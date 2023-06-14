Компания 360 Security Technology представила чат-бот наподобие ChatGPT

Новая разработка получила название 360 Zhinao 4.0

ШАНХАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Китайский производитель антивирусного программного обеспечения компания 360 Security Technology представила свой чат-бот с искусственным интеллектом, который схож с ChatGPT. Об этом сообщает в среду шанхайский деловой ресурс Yicai Global.

Новая разработка получила название 360 Zhinao 4.0. Программа способна обрабатывать текст, изображение, речь и видео. Компания интегрировала чат-бот в несколько своих интернет-продуктов, включая браузер, поисковую систему и софт для обеспечения безопасности, пишет ресурс со ссылкой на основателя 360 Security Technology Чжоу Хунъи.

"Отечественные LLM (большие языковые модели - прим. ТАСС) уже сравнялись с GPT-3.5 и гонятся за GPT-4 с невероятной скоростью", - приводит ресурс его слова. В то же время Чжоу Хунъи признал, что китайские чат-боты отстают от последней версии ChatGPT на два-три года.

Аналогичные системы разрабатывают в настоящее время многие крупные китайские компании, включая Baidu и Alibaba. В конце февраля Фуданьский университет в Шанхае объявил, что первым в Китае разработал и запустил в открытое тестирование собственный чат-бот с искусственным интеллектом, который схож с ChatGPT. Система, созданная командой профессора Цю Сипэна, получила название Moss. Этот чат-бот может выполнять такие задачи, как генерация разговоров, программирование, формулирование вопросов и ответов на них. Этот проект реализуется при поддержке Шанхайской лаборатории искусственного интеллекта.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.