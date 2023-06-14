Эксперт считает, что электробусы начнут заменять автобусы в городах РФ в течение трех лет

Генеральный директор компании-производителя быстрых зарядных станций "Яблочков" Алексей Моторенко назвал развитие электробусов и зарядной инфраструктуры одним из главных драйверов роста отрасли электротранспорта в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Электробусы начнут заменять общественный транспорт, в частности, автобусы в российских городах в течение ближайших трех лет. Такое мнение в среду выразил ТАСС генеральный директор компании-производителя быстрых зарядных станций "Яблочков" (участник рынка Национальной технологической инициативы EnergyNet Алексей Моторенко.

Развитие электробусов и зарядной инфраструктуры эксперт считает одним из главных драйверов роста отрасли электротранспорта в стране.

"В России и, в частности, в Москве, накоплены отличные компетенции по производству электробусов. И с этого года запускается программа закупок электрических автобусов в других крупных городах. Это один из важных элементов улучшения городской среды в части чистоты воздуха. В столице программу "обкатали", она прекрасно работает. Можно рассчитывать, что в ближайшие три года во всех городах с населением больше полумиллиона человек мы увидим масштабный запуск перехода общественного транспорта полностью на электротягу", - сказал Моторенко в рамках Петербургского международного экономического форума.

Распространение электробусов будет сопровождаться созданием зарядной инфраструктуры, которая позволит как общественному, так и частному электротранспорту с запасом хода 300-400 км свободно перемещаться по стране. Исключением могут стать труднодоступные и северные территории, считает представитель компании. На первом этапе трассы будут оснащаться зарядными станциями мощностью 50-100 кВт, предположил он.

"Через два-три года можно также ожидать начала следующего классового перехода в отрасли, а именно масштабного выезда на дороги РФ электротраков (электрических грузовиков - прим. ТАСС). <…> Уверен, к 2026 году мы будет наблюдать массовое появление на рынке электротраков отечественных производителей - "Камаза", "Группы ГАЗ", а также десятка китайских вендоров", - добавил он, указав на перспективы роста потребностей в мощных зарядных хабах "мегаваттного" класса на главных трассах страны.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.