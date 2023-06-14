Кабмин расширил перечень пунктов пропуска с системой такс-фри

Речь идет о пунктах пропуска, расположенных на территории шести регионов - Бурятии, Забайкальского края, Красноярского края, Приморского края, Амурской области и Иркутской области

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Система такс-фри заработает еще на восьми пунктах пропуска, расположенных в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска. Речь идет о пунктах пропуска, расположенных на территории шести регионов - Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальского края (Забайкальск и Чита), Красноярского края (Красноярск), Приморского края (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск)", - говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что это решение будет способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.

Система такс-фри начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в РФ, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Армения. Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Не действует такс-фри в отношении подакцизных товаров, таких, например, как алкоголь и табак.