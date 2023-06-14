Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство России

Минтранс должен представить свои предложения на этот счет до 15 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, в том числе с помощью цифровизации отрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем", - говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября, далее - раз в полгода. Минтранс должен представить свои предложения на этот счет до 15 июля.

Развитие отечественных систем

В целом же в России намерены расширять внедрение беспилотной авиации (в том числе устраняя административные, технические и иные барьеры), консолидировать закупку таких систем отечественного производства в государственном гражданском заказе до 2030 года, привлекая лизинговые компании с госучастием. Совместно с Минобороны и ФСБ России правительство должно изменить подходы "к проведению мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных" с беспилотников, чтобы значительно повысить оперативность использования таких сведений. Срок исполнения поручения установлен до 1 августа.

Власти РФ также будут формировать условия для создания операторов, предоставляющих услуги с использованием отечественных беспилотников. По всем этим вопросам правительство должно отчитаться до 1 августа.

Кроме того, кабмину поручено принять меры, чтобы стимулировать использование отечественных цифровых платформ и решений в области подготовки кадров, проектирования, производства, сертификации, эксплуатации беспилотных авиасистем и контроля за их использованием. Доклад Путину также должен быть представлен до 1 августа 2023, далее - раз в полгода.

Еще одно поручение касается отечественных систем спутниковой связи. "Администрации президента РФ рассмотреть вопрос о поддержке проекта по созданию российской глобальной системы спутниковой связи и внедрению стека протоколов передачи данных, разработанного обществом с ограниченной ответственностью "Техноджет", - поставил задачу президент. Доклад он ждет до 1 сентября.