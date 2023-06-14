Кабмин определит условия участия ВЭБ.РФ в финансировании проектов с беспилотниками

Срок исполнения поручения президента установлен до 15 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ определить условия и принципы участия госкорпорации в финансировании инновационных проектов, направленных на ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий, в том числе в области развития беспилотных авиационных систем. Соответствующее поручение президент дал по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля. Срок исполнения поручения - до 15 июля этого года.

"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ: принять меры, обеспечивающие участие государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в финансировании инновационных проектов, направленных на ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий (в том числе в области развития беспилотных авиационных систем), установить и закрепить в нормативных правовых актах условия и принципы такого участия, а также определить его предельные объемы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президент поручил при участии общества с ограниченной ответственностью "Инэнерджи" рассмотреть вопрос о поддержке проекта по производству систем накопления электрической энергии, реализуемого акционерным обществом "Металион". Доклад должен быть подготовлен до 1 сентября 2023 года.