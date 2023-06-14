Сбер выявил трехкратный рост числа россиян, которые хотят копить в рублях

Согласно исследованию банка, в 2023 году этот показатель увеличился до 61,4%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россияне, инвестирующие капитал, снизили интерес к доллару США и евро, обратив внимание на российский рубль и валюты дружественных стран. Так, число россиян, которые хотят копить в рублях, увеличилось в 2023 году на треть по сравнению с прошлым годом - до 61,4%. Об этом говорится в исследовании Сбера.

"Россияне, которые готовы инвестировать капитал, уменьшили аппетит к доллару США и евро в пользу российского рубля и валют дружественных стран (армянский драм, белорусский рубль, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, казахстанский тенге, киргизский сом, китайский юань, таджикский сомони, турецкая лира, узбекский сум). Самой популярной валютой дружественных стран выступает юань. В то же время число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось на треть - 61,4% в 2023 году против 40,1% годом ранее", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в среднем по стране попробовать инвестиции в валюты дружественных стран хочет 11,7% опрошенных. Больше всего таких инвесторов проживают в Казани (26%), Уфе и Кирове (по 25%). В основном это молодые люди в возрасте 18-30 лет. Как отмечают в Сбере, в валюты дружественных стран россияне готовы направлять 7,4% своего портфеля. 48% респондентов из этой группы рассматривают эти валюты как средство приумножения капитала, а 44% хотят попробовать их и для сохранения, и для приумножения капитала. 8% готовы инвестировать в валюты дружественных стран, чтобы капитал сохранить.

"Как показывает исследование, соотношение тех, кто готов инвестировать в валюты дружественных стран, уже сопоставимо с популярными ранее долларом и евро. Существующие ограничения являются не единственным фактором снижения интереса к доллару и евро. Например, еще год назад, когда такие ограничения уже существовали, треть опрошенных все еще указывала, что рассматривает доллар как средство вложений. Сейчас доля таких людей сократилась вдвое", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский, слова которого приводятся в сообщении.

Исследование проводилось в мае-июне 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.