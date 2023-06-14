В Запорожской области изучают возможность увеличения глубин порта Бердянска

Это необходимо для того, чтобы порт мог принимать более тяжелые суда, пояснил и. о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Запорожской области изучают вопрос увеличения глубин порта Бердянска, чтобы он смог принимать более тяжелые суда, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума и. о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

"Идет у нас только зерно, идет вопрос по глубинам и причальным стенкам. Их нужно обслуживать постоянно, долгое время это не делалось, там же все зависит от глубины осадки судна. На текущий момент это 6-7 метров, сейчас смотрим, как это можно углублять и большие суда туда заводить. На текущий момент у нас заездило зерно <...>. Программа развития порта: будет мультимодальный комплекс, сейчас смотрим по тем участникам, которые будут принимать [участие] в той программе. <...> Зерно идет только из Запорожской области", - сказал он.

Ранее Гуськов пояснял, что порт Бердянска является мелководным и принимает суда грузоподъемностью до 10 тыс. тонн.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что возможности морского порта Бердянска сейчас задействованы не на полную мощность, он рассчитан на отгрузку не только зерновых, но и угля, металлолома и продукции железорудного комбината. В свою очередь заместитель председателя Совета министров - министр АПК и продовольственной политики Запорожской области Светлана Шевченко сообщала в мае, что мощности порта по перевалке зерна в настоящее время используются на 40%, есть возможность увеличивать объем погрузки.