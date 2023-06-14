Россияне приобрели более 50% зеленых облигаций Москвы для населения за две недели

Совокупный объем эмиссии - 2 млрд рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Жители России активно участвуют в покупке зеленых облигаций Москвы для населения, инвестируя средства в городские экологические проекты. Размещено более половины выпуска, сообщили в среду в пресс-службе департамента финансов столицы.

"За две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи населением приобретено 50,2% от общего объема выпуска ценных бумаг, что эквивалентно 1 млрд рублей. Совокупный объем эмиссии составляет 2 млрд рублей", - значится в сообщении.

Как отметили в департаменте, инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста: 16,5% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9% - жители в возрасте до 25 лет.

"Промежуточные результаты размещения зеленых облигаций Москвы для населения показывают высокий интерес к новому финансовому инструменту. Всего за две недели приобретено более 50% от общего объема эмиссии в 2 млрд рублей. Это говорит о стремлении граждан к надежному, выгодному и ответственному инвестированию", - сказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что около 70% владельцев облигаций - жители Москвы и Московской области. "Заметную активность проявляют не только столичные инвесторы, но и жители других регионов: Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Кировской и Свердловской областей. Облигации пользуются спросом у представителей самых разных возрастных групп: самому младшему владельцу 18 лет, а самому старшему - 86 лет", - отметила Зяббарова.

Об облигациях

"Зеленые облигации Москвы для населения - это надежный и выгодный инвестиционный продукт. Ценные бумаги не торгуются на бирже, а значит, защищены от рыночных рисков. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых, что сопоставимо с процентами по депозитам крупнейших российских банков, превышает доходность по накопительным счетам и текущий уровень инфляции", - пояснили в депфине.

Там уточнили, что полученные средства можно реинвестировать, что дополнительно повысит доходность вложений. Граждане могут продать облигации городу в любое время по цене приобретения и без потери дохода.

Размещение зеленых облигаций Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" началось 30 мая и продлится до 29 ноября 2023 года. Срок обращения ценных бумаг - 2 года, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.

Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа 2023 года.

"Привлеченные от размещения облигаций средства направят на финансирование проекта по замене дизельных автобусов на электробусы с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов", - заверили в пресс-службе.

Финансовая платформа "Финуслуги" - это маркетплейс, созданный Московской биржей по инициативе Банка России, чтобы сделать банковские и страховые продукты доступными для населения вне зависимости от региона проживания. На этой площадке граждане могут приобрести облигации.

"Больше о зеленых облигациях Москвы для населения - на сайте https://greenbonds.moscow/. Подробнее познакомиться с облигациями как с инвестиционным инструментом можно на портале "Открытый бюджет города Москвы" и в Telegram-канале департамента финансов Москвы https://t.me/budgetmos", - заключили в депфине.