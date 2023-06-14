Путин поручил популяризировать проектирование и производство беспилотников

Президент ждет доклад до 1 августа

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" популяризировать создание беспилотников, сообщается на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на популяризацию деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.

Также при участии госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, поручено "рассмотреть вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем". Путин ждет доклад до 1 августа.