"Акрон" не выплатит дивиденды за 2022 год

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Акционеры "Акрона" в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

По итогам 2021 года "Акрон" также не выплачивал дивиденды.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.