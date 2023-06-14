Путин поручил предусмотреть создание в регионах центров поддержки производства БПЛА

Также поручается продумать меры поддержки сельхозпроизводителей в зависимости от использования ими беспилотных авиасистем отечественного производства

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" проработать создание в регионах центров поддержки производства и испытаний беспилотников, сообщается на сайте Кремля.

"В рамках формирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года предусмотреть создание (в том числе в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, а также в городе Москве, городе Санкт-Петербурге и городе Севастополе) сети работающих по принципу "одного окна" центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.

Также поручается продумать меры поддержки сельхозпроизводителей в зависимости от использования ими беспилотных авиасистем отечественного производства.

"Предусмотреть мероприятия по развитию перспективных технологий, применяемых при проектировании, производстве, сертификации и эксплуатации беспилотных авиационных систем, и обеспечить финансирование этих мероприятий", - также говорится в перечне. Путин ждет доклад до 15 июля.