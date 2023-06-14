Путин поручил принять меры по стимулированию применения беспилотных авиационных систем

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 сентября

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по расширению использования в различных секторах экономики цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиационных систем (БАС), в целях стимулирования их применения. Как сообщается на сайте Кремля, соответствующее поручение глава государства дал по итогам мероприятий по вопросам развития БАС, состоявшихся 27 апреля.

"В целях стимулирования применения беспилотных авиационных систем: принять меры по расширению использования в различных секторах экономики цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиационных систем, рассмотрев вопрос о создании (в том числе за счет внебюджетных средств) информационной системы, предназначенной для использования этих данных", - говорится в перечне поручений. Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 сентября 2023 года.

Также кабмину совместно с Минобороны и ФСБ России необходимо "принять меры по изменению подходов к проведению мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиационных систем, для кардинального повышения оперативности использования таких данных". Срок исполнения определен до 1 августа 2023 года.