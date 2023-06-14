МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть мире в 2023 году на 200 тыс. б/с

Агентство пересмотрело прогноз на фоне продолжающегося восстановления потребления в Китае: на него придется около 60% растущего спроса

ТАСС, 14 июня. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в этом году на 200 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 2,4 млн б/с, говорится в отчете МЭА. Таким образом, спрос на нефть в 2023 году, по прогнозу агентства, составит рекордные 102,3 млн б/с и будет на 1 млн б/с превышать мировую добычу, которая прогнозируется в объеме 101,3 млн б/с.

МЭА пересмотрело прогноз на фоне продолжающегося восстановления потребления в Китае: на него придется около 60% растущего спроса. "Восстановление в Китае не ослабевает, и в апреле спрос на нефть в стране достиг исторического максимума в 16,3 млн б/с", - говорится в отчете.

При этом МЭА прогнозирует, что в 2024 году увеличение спроса на нефть в мире замедлится до 860 тыс. б/с. В прошлом году спрос на нефть в мире вырос на 2,3 млн б/с.

Также агентство отмечает рост спроса в Индии, где потребление дизеля и бензина в мае поставило новые рекорды.

Спрос в странах ОЭСР, тем не менее, остается довольно слабым, однако во втором квартале МЭА отмечает "приглушенный рост" спроса. Основной рост потребления придется на авиатопливо на фоне восстановления авиасообщения.

Мировые коммерческие запасы нефти в апреле возросли на 10 млн баррелей, при этом снижение запасов в танкерах и странах вне ОЭСР было компенсировано ростом запасов в ОЭСР на 27 млн баррелей.