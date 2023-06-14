В новых регионах 60 тыс. субъектов МСП перешли в российскую юрисдикцию

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, предприятия, которые войдут в российский реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, будут иметь право на всю систему поддержки, действующую для МСП в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Около 60 тыс. субъектов МСП в новых регионах уже зарегистрировались в российской юрисдикции. Об этом в среду сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"60 тыс. субъектов МСП на новых территориях уже зарегистрировались в российской юрисдикции. Регистрация идет каждый день", - сказал он в интервью студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Калинина, предприятия, которые войдут в российский реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, будут иметь право на всю систему поддержки, действующую для МСП в России. "Мы работаем в контакте, они всегда могут использовать инфраструктуру отделения "Опоры России" для своей работы", - подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.