14 июня, 08:03
ПМЭФ

В новых регионах 60 тыс. субъектов МСП перешли в российскую юрисдикцию

Стенды новых регионов России на ПМЭФ
© Андрей Карташов/ ТАСС

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, предприятия, которые войдут в российский реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, будут иметь право на всю систему поддержки, действующую для МСП в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Около 60 тыс. субъектов МСП в новых регионах уже зарегистрировались в российской юрисдикции. Об этом в среду сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

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"60 тыс. субъектов МСП на новых территориях уже зарегистрировались в российской юрисдикции. Регистрация идет каждый день", - сказал он в интервью студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Калинина, предприятия, которые войдут в российский реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, будут иметь право на всю систему поддержки, действующую для МСП в России. "Мы работаем в контакте, они всегда могут использовать инфраструктуру отделения "Опоры России" для своей работы", - подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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