Страны ОПЕК+ снизили добычу в мае на 0,75 млн б/с после начала добровольных сокращений

Объем добычи уменьшился до 36,86 млн б/с, следует из отчета МЭА

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ после начала добровольных сокращений добычи нефти рядом стран альянса снизили производство на 750 тыс. баррелей сутки (б/с), до 36,86 млн б/с. Это следует из июньского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

2 апреля несколько стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. На встрече альянса 4 июня срок действия этого решения был продлен до конца 2024 года. Общий объем сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.

Саудовская Аравия, согласно данным МЭА, снизила добычу в мае на заявленные 500 тыс. б/с, до 9,98 млн б/с. Россия уменьшила производство в мае по сравнению с апрелем на 150 тыс. б/с, до 9,45 млн б/с. При этом Россия добровольно сокращает добычу на 500 тыс. б/с с марта. По подсчетам ТАСС, основанных на данных МЭА, за три месяца общий объем сокращения Россией составил 420 тыс. б/с.

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки на май составлял 40,1 млн б/с, реальная же добыча составила 36,86 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 2,59 млн б/с. Однако добровольные сокращения добычи в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются.

Всего же, как считают в МЭА, предложение нефти в мире с началом добровольных сокращений рядом стран ОПЕК+ упало в мае на 660 тыс. б/с.