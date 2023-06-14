Экспорт российской нефти в мае вырос на 90 тыс. б/с

Ожидаемые доходы от нефтяного экспорта снизились на $1,4 млрд, следует из отчета МЭА

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский нефтяной экспорт в мае 2023 года снизился на 260 тыс. баррелей в сутки, до 7,8 млн баррелей в сутки (б/с). При этом экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/с, до 5,2 млн б/с, а нефтепродуктов - упал на 350 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Ожидаемые доходы от нефтяного экспорта снизились на $1,4 млрд, до $13,3 млрд, что на 36% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

На Индию и Китай в мае пришлось почти 56% нефтяного экспорта из РФ, на Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку - 12%.

Средняя цена на нефть снизилась с $60 за баррель в апреле до $55 за баррель в мае, отмечается в отчете МЭА.