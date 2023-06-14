В Киргизии с участием российских компаний создадут горнолыжный кластер

Участие в проекте намерены принять австрийские инвесторы, отметил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Киргизия совместно с российскими компаниями, а также партнерами из других государств, планирует реализовать проект строительства в республике горнолыжного кластера. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.

"Совместно с российскими компаниями создаем совместное предприятие "Три вершины" для строительства горнолыжного кластера", - сказал он.

По его словам, помимо киргизской и российской сторон, как планируется, участие в проекте намерены принять австрийские инвесторы. "Сфера туризма (в Киргизии) активно развивается", - считает министр.

Как отметил Амангельдиев, киргизско-российское экономическое сотрудничество развивается ускоренными темпами. В частности, расширяется партнерство в области инфраструктурных проектов, энергетике и строительном бизнесе. Высокими темпами растет товарооборот между двумя странами и объемы инвестиционных вложений.

"Взаимная торговля полностью перешла на валютную пару сом - рубль", - отметил Амангельдиев, подчеркнув, что дальнейшему расширению экономического взаимодействия России и Киргизии "ничего не мешает".