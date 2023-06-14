ФПК представила дизайн вагона СВ с верхними спальными полками и индивидуальными сейфами

Каждое купе будет оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) в рамках Петербургского международного экономического форума представила новый дизайн интерьера вагона СВ, оборудованного верхними спальными полками и индивидуальными сейфами. Дизайн демонстрируется на интерактивных экранах в цифровом формате, передает корреспондент ТАСС.

"В проекте предлагается использовать современные износостойкие материалы и цветовую гамму, а также новую планировку интерьера с иной компоновкой мест - вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом", - рассказали в компании.

В проекте будет реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью. Подобная концепция станет удобной для семей с детьми или людей, сопровождающим пожилых родственников. Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, настраивать пространство под себя.

Каждое купе будет оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента.

"Планируется, что до конца года Федеральная пассажирская компания получит порядка 30 вагонов СВ с новым интерьером. Они будут включены в составы некоторых поездов на замену устаревшим вагонам", - заключили в компании.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.