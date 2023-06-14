14 июня, 08:22

"Яндекс Маркет" откроет дополнительно 9 тыс. ПВЗ с "Почтой России"

Новые пункты выдачи заказов уже есть в удаленных деревнях и селах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Яндекс Маркет" и "Почта России" намерены открыть новые пункты выдачи заказов - порядка 9 тыс., новые ПВЗ уже есть в удаленных деревнях и селах. Об этом сообщили в "Почте России".

"Благодаря партнерству компаний на карте маркетплейса появилось более 200 новых адресов в удаленных и малонаселенных пунктах, где раньше не было ПВЗ площадки. "Почта России" и "Яндекс Маркет" планируют открыть еще порядка 9 000 пунктов выдачи", - сообщил почтовый оператор.

Как передавал Forbes, у "Яндекс Маркета" уже есть 13 тыс. пунктов выдачи. "Почта России" уточняет, что доставка заказов из "Маркета" началась еще в 2016 году. Теперь множество товаров маркетплейса стало доступно и жителям удаленных населенных пунктов, отмечает руководитель дирекции по развитию сети и управлению проектами почтовой компании Алексей Логвинов. 

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