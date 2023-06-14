Балицкий сообщил о работе Запорожской АЭС на двух блоках

Они загружены на 20-30%, отметил врио губернатора Запорожской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Два блока работают на Запорожской атомной электростанции (АЭС), они загружены на 20-30%. Станция не выдает электричество на подстанции, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на площадке Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"На станции работаю два блока, сами на себя, по 20-30% [загрузка блоков]. <…> Запорожская АЭС в настоящий момент работает в полуштатном режиме, она не выдает электричество на рабочие объекты, подстанции, к сожалению", - сказал Балицкий.

"Слава богу, Советский Союз сделал большие заделы, и, помимо воды, которая была днепровской, у нас еще есть артезианские скважины, поэтому даже если уровень воды упадет ниже 10 м, а сейчас он 11,34, мы сможем обеспечивать работу станции за счет своих артезианских скважин", - сказал Балицкий.