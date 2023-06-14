14 июня, 08:22

Минпромторг сообщил, что балльную систему распространят на сборку беспилотников

Эта мера поможет углубить локализацию производства и снизить зависимость от иностранных поставок

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Балльная система локализации в промышленности будет распространена на производство беспилотников, следует из проекта изменений в постановление правительства. Документ, подготовленный Минпромторгом, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается введение требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, в отношении беспилотных авиационных систем (далее - БАС). <...> Предлагаемые изменения вводят балльную систему оценки для БАС", - говорится в пояснительной записке к документу.

Эта мера поможет углубить локализацию производства БАС и снизить зависимость от иностранных поставок.

В балльную систему локализации попадут БАС вертолетного типа и беспилотники весом от 0,25 до 500 кг. Как следует из документа, баллы можно будет получить за установку, например, российской трансмиссии, топливной системы, системы управления полетом и других систем.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, балльная система будет распространена на беспилотники в 2023-2024 году. 

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Россия
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