"Опора России" предложила расширить льготы для бизнеса приграничных регионов

Президент объединения Александр Калинин отметил необходимость ввести систему МСП+, чтобы субъекты МСП не лишались льгот сразу же после перехода в разряд средних предприятий

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Опора России" направила правительству РФ письмо с просьбой расширить льготы для предпринимателей из приграничных областей. Об этом сообщил президент объединения Александр Калинин в интервью изданию "Известия".

"Сейчас непростая ситуация в Курской области, в Белгородской области. Там нет военного положения, но предприниматели были вынуждены оставить свои цеха и территории. Им сегодня нужна возможность компенсации утраченного имущества и возможность объявления форс-мажора. Соответствующие письма "Опора России" направила правительству буквально вчера, и я надеюсь, что они будут рассмотрены в ближайшее время", - заявил Калинин.

Глава объединения также отметил, что необходимо ввести систему МСП+, чтобы субъекты МСП не лишались льгот сразу же после перехода в разряд средних предприятий. Кроме того, по его мнению, необходимо предоставлять больше льгот малым производственным предприятиям.