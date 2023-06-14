"Глория джинс" откроет магазин на месте H&M в ТЦ "Невский Центр"

Площадь магазина превысит 2,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская компания "Глория джинс" откроет магазин площадью более 2,2 тыс. кв. м на площадке H&M в ТЦ "Невский Центр" в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ретейлера.

"Крупнейший на северо-западе магазин бренда откроется в ТЦ "Невский Центр" в Санкт-Петербурге. Раньше эту локацию занимал шведский H&M. Ретейлер "Глория Джинс" займет два этажа, общая площадь магазина на Невском проспекте превысит 2 200 кв. м", - говорится в сообщении. Магазин откроется в ближайшее время, уточнили ТАСС в компании.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Санкт-Петербурге работают 23 магазина сети. До конца года компания планирует довести их число до 30, а также реконструировать несколько существующих объектов. Всего в 2023 году ритейлер планирует открыть в РФ 130 магазинов, включая переезды.

Согласно планам компании, по итогам первого полугодия 2023 года "Глория джинс" займет свыше 50 локаций, освободившихся после ухода западных ретейлеров. Общее число магазинов превысит 700.

Этой весной "Глория джинс" открыла флагманский магазин площадью почти 5 тыс. кв. м в комплексе "Галерея актер" на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве. Ранее эти площади занимал флагманский магазин компании H&M, заявившей в июле 2022 года о постепенном сворачивании деятельности в России.