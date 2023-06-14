ДОМ.РФ впервые оценит проекты индивидуального жилья по "зеленому" стандарту

В тестировании примут участие группа "Самолет", девелоперы "Партнер", "Корнер" и "ЖК Масловский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ в тестовом режиме оценит проекты домов в комплексных поселках на соответствие разрабатываемому национальному стандарту ГОСТ Р "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соглашение об этом было подписано в среду на Петербургском международном экономическом форуме.

"В рамках "пилота" ДОМ.РФ оценит проекты на соответствие отдельным критериям будущего ГОСТ Р. В свою очередь, застройщики дадут основанные на практике рекомендации по его критериям, чтобы стандарт был рабочим и применимым рынком", - процитировали в пресс-службе директора по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марину Слуцкую.

Она пояснила, что апробация стандарта проводится параллельно с его публичными обсуждениями, чтобы в документе были учтены все нюансы. На эту работу уйдет приблизительно два месяца, после чего проект ГОСТ Р будет отправлен на согласование и утверждение. В ДОМ.РФ напомнили, что национальный стандарт "зеленого" строительства ИЖС планируется принять к концу 2023 года.

В пилотном тестировании "зеленого" ГОСТ Р для ИЖС примут участие группа "Самолет", девелоперы "Партнер", "Корнер" (входит в группу "Унистрой") и "ЖК Масловский". Стандарт позволит снизить углеродный след строительной отрасли РФ и поможет развивать "зеленые" финансовые инструменты.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.