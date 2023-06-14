Минздрав РФ: стратегические отечественные лекарства должны иметь преференции на рынке

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев отметил, что следует сформировать национальные треки для профилактики дефицита препаратов не только уже зарегистрированных, но и тех, в которых нуждается отечественное здравоохранение и нуждается в краткосрочной перспективе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Недорогостоящие препараты, формирующие фундамент российской системы здравоохранения, должны иметь преференции на рынке, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Необходимо все-таки обеспечить преференции для препаратов стратегических, недорогостоящих, которые формируют фундамент отечественного здравоохранения. При условии, если их субстанция синтезируется в РФ", - сказал он на сессии "Фармацевтическая промышленность в России: результаты перезагрузки".

Глаголев отметил, что в России следует сформировать национальные треки для профилактики дефицита препаратов не только уже зарегистрированных, но и тех, в которых нуждается отечественное здравоохранение и нуждается в краткосрочной перспективе. Например, от новых инфекций, потенциально дорогостоящие препараты, а также для лечения социально-значимых заболеваний.

Механизм "второго лишнего"

В конце 2021 года Минпромторг РФ предложил ввести механизм "второй лишний", предполагающий отклонение заявок иностранных производителей при наличии отечественных, для госзакупок стратегически важных лекарственных средств. В конкурсе на закупку препарата побеждает производитель, который выпускает препарат на территории ЕАЭС по полному циклу, а если таких заявок несколько, они соревнуются по критерию наименьшей цены. Если заявок по полному циклу в рамках конкурса нет, может применяться механизм "третий лишний", предполагающий соревнование участников с частичной локализацией и исключение иностранных производителей без локализации или закупка без ограничений.

"Мы ожидаем внедрения соответствующей информационной системы, и стратегически считаем, что прорывные препараты должны попадать в эти схемы", - отметил Глаголев. Минздрав также ожидает, что такой механизм не приведет к инфляции расходов на здравоохранение.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.