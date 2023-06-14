Spiegel: Германия в 2023 году увеличит расходы на НАТО на 20%

По данным газеты, они составят €537 млн

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Германия намерена увеличить свой вклад в финансирование НАТО больше чем на 20% по сравнению с прошлым годом, выделив в 2023 году €537 млн на нужды альянса. Эти данные отражены в ответе Минобороны ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, которые приводит в среду издание Der Spiegel.

По информации ведомства, расходы Берлина на поддержку альянса в этом году вырастут на €90 млн по сравнению с 2022 годом. Причиной роста, как говорится в документе, является увеличение общего бюджета НАТО с €2,6 млрд до €3,32 млрд в текущем году по сравнению с предыдущим.

В этой связи депутат Дагделен упрекнула немецкое правительство в неверной расстановке приоритетов. По ее словам, власти должны "больше заботиться об обеспечении социальной безопасности своих граждан", а не "растрачивать" все больше средств на вооружение НАТО и военное присутствие США в ФРГ.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в феврале о необходимости увеличить оборонные расходы страны до 2% национального ВВП в соответствии обязательствами, принятыми на себя странами - членами НАТО в 2014 году. На текущий момент ФРГ выделяет на эти цели около 1,6% ВВП. По последним оценкам, менее трети стран НАТО близки к выполнению данного норматива.