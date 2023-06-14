НАМИ не ожидает большого спроса среди частников на электромотоцикл из-за его высокой стоимости по сравнению с бензиновыми конкурентами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Поставки электромотоциклов Aurus Merlon могут начаться в 2024 году как для госорганов, так и для частных лиц. Об этом ТАСС сообщил директор направления "Мотоцикл" проекта Единой модульной платформы НАМИ Евгений Торженков.

"Поставки для госорганов и так называемый SOP, start of production, планируется на 2024 год. И тогда же планируется, что гражданским пользователям также можно будет купить такой объект", - сказал он.

НАМИ произведет не более 300 мотоциклов Aurus Merlon для частников в 2024 году. "Не больше 300 единиц в год", - сказал он, добавив, что также сформирован подтвержденный заказ от гаража особого назначения, но его объем не раскрывается.

По его словам, НАМИ не ожидает большого спроса среди частников на электромотоцикл из-за его высокой стоимости по сравнению с бензиновыми конкурентами.