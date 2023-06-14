14 июня, 09:04,
обновлено 14 июня, 09:45

Поставки электромотоциклов Aurus Merlon могут начаться в 2024 году

Прототип электромотоцикла Aurus Merlon на ПМЭФ
© Андрей Карташов/ ТАСС

НАМИ не ожидает большого спроса среди частников на электромотоцикл из-за его высокой стоимости по сравнению с бензиновыми конкурентами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Поставки электромотоциклов Aurus Merlon могут начаться в 2024 году как для госорганов, так и для частных лиц. Об этом ТАСС сообщил директор направления "Мотоцикл" проекта Единой модульной платформы НАМИ Евгений Торженков.

"Поставки для госорганов и так называемый SOP, start of production, планируется на 2024 год. И тогда же планируется, что гражданским пользователям также можно будет купить такой объект", - сказал он.

НАМИ произведет не более 300 мотоциклов Aurus Merlon для частников в 2024 году. "Не больше 300 единиц в год", - сказал он, добавив, что также сформирован подтвержденный заказ от гаража особого назначения, но его объем не раскрывается.

По его словам, НАМИ не ожидает большого спроса среди частников на электромотоцикл из-за его высокой стоимости по сравнению с бензиновыми конкурентами. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация