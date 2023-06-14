В Запорожской области прогнозируют рост урожая в 2023 году на 7-8%

В регионе отметили, что обеспеченность техникой сельскохозяйственной отрасли региона составляет 80%, нагрузка на гектар по технике соответствует всем нормам.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Аграрии Запорожской области благодаря активной государственной поддержке рассчитывают в 2023 году собрать урожай, объем которого на 7-8% превысит показатели прошлого года. Об этом в среду в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила ТАСС исполняющая обязанности министра АПК и продовольственной политики Запорожской области Светлана Шевченко.

"Планируем собрать валовой урожай больше прошлого года, потому что <…> хозяйствующих субъектов стало больше, люди активно входят в правовое поле Российской Федерации, получают господдержку, достаточно активную, которую никогда не получали ранее при Украине", - сообщила Шевченко, уточнив, что прогнозный показатель роста собранного урожая в сравнении с прошлым годом составит 7-8%.

По словам Шевченко, обеспеченность техникой сельскохозяйственной отрасли региона составляет 80%, нагрузка на гектар по технике соответствует всем нормам. В рамках ПМЭФ пройдет презентация лучших образцов отрасли АПК Запорожской области. В частности, мелитопольской черешни, хлебобулочных изделий и сыроварной продукции.

Петербургский международный экономический форум в этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы: "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.