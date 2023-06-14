Аэропорт на берегу Иссык-Куля в Киргизии будет принимать до 11 рейсов из России

По данным сервиса Flightradar24, на данный момент аэропорт ежедневно принимает четыре рейса из РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Аэропорт Тамчи на берегу озера Иссык-Куль в будущем будет принимать до 11 рейсов из России. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Союза промышленников и предпринимателей республики Данил Ибраев.

"Аэропорт, который находится в этом районе, курортно-рекреационной зоне [Иссык-Куль] <...> до 11 рейсов ежедневно будет принимать", - сказал он.

По данным сервиса Flightradar24, на данный момент аэропорт ежедневно принимает четыре рейса из России.

В настоящее время из трех международных аэропортов Киргизии, которые находятся в городах Ош и Бишкек и селе Тамчи Иссык-Кульской области, можно улететь почти в 20 городов России.

Находящийся в Иссык-Кульской области аэропорт в основном загружен в весенне-осеннее время года, когда на побережье озера наблюдается пик туристического сезона. В этот период в нем регулярно приземляются или взлетают пассажирские лайнеры из городов РФ, в том числе компании "Аэрофлот", а также Казахстана и Узбекистана.